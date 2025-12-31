Signature à l'OM : Le PSG trahi par un Ballon d'or !

A l'instar du patriarche, Timothy Weah a d'abord porté la tunique rouge et bleu du PSG avant de défendre les couleurs de l'OM. Ayant rejoint la cité phocéenne à la dernière intersaison, six ans après son départ du Paris Saint-Germain, Weah s'est enflammé pour cette décision prise de concert avec son père, le Ballon d'or 1995.
Après un bras de fer entre son agent et les dirigeants de la Juventus, avec en prime une déclaration cash dans la presse visée et destinée à Damien Comolli, directeur général de la Vieille Dame, au vu de ses exigences élevées qui ralentissaient les discussions avec l'OM, Timothy Weah a finalement signé en faveur du club marseillais en juillet dernier.
Timothy Weah convaincu par son père George avant de signer à l'OM
De quoi faire le bonheur de l'international américain de 25 ans pourtant formé chez le rival historique, à savoir le PSG. En interview avec les médias de l'OM pendant cette trêve hivernale et après cinq mois de compétition, Timothy Weah a révélé l'implication de son père et ex-buteur du Paris Saint-Germain : George Weah dans son transfert. Le Ballon d'or 1995 l'a convaincu de faire comme lui, c'est-à-dire rejoindre l'Olympique de Marseille après être passé par le PSG.
«J'ai déjà parlé avec mon père avant de venir ici»
« Jouer pour Marseille, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai déjà parlé avec mon père avant de venir ici. C'était quelque chose de spécial et je suis très fier d'être là aujourd'hui. Mon seul but ici, c'est de gagner. Je pense qu'on a une très bonne équipe avec un coach extraordinaire. Les supporters... Si tu ne gagnes pas ici, tu vas gagner où ? J'espère qu'on va faire une grande saison. Les titres, c'est l'objectif ». a affirmé Timothy Weah plein d'ambition pour cette année 2026 tant avec l'OM qu'avec la Team USA pour la Coupe du monde sur le sol américain l'été prochain.