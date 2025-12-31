Signature à l'OM : Le PSG trahi par un Ballon d'or !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'instar du patriarche, Timothy Weah a d'abord porté la tunique rouge et bleu du PSG avant de défendre les couleurs de l'OM. Ayant rejoint la cité phocéenne à la dernière intersaison, six ans après son départ du Paris Saint-Germain, Weah s'est enflammé pour cette décision prise de concert avec son père, le Ballon d'or 1995.

Après un bras de fer entre son agent et les dirigeants de la Juventus, avec en prime une déclaration cash dans la presse visée et destinée à Damien Comolli, directeur général de la Vieille Dame, au vu de ses exigences élevées qui ralentissaient les discussions avec l'OM, Timothy Weah a finalement signé en faveur du club marseillais en juillet dernier.

Timothy Weah convaincu par son père George avant de signer à l'OM De quoi faire le bonheur de l'international américain de 25 ans pourtant formé chez le rival historique, à savoir le PSG. En interview avec les médias de l'OM pendant cette trêve hivernale et après cinq mois de compétition, Timothy Weah a révélé l'implication de son père et ex-buteur du Paris Saint-Germain : George Weah dans son transfert. Le Ballon d'or 1995 l'a convaincu de faire comme lui, c'est-à-dire rejoindre l'Olympique de Marseille après être passé par le PSG.