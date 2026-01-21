NBA : La grosse bagarre promise par Wembanyama !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les votes sont désormais fermés et on connait dès à présent les 10 joueurs qui seront titulaires à l’Ouest et à l’Est pour le prochain All Star Game de la NBA. Alors qu’on peut retrouver Luka Doncic ou encore Stephen Curry, Victor Wembanyama fait lui aussi partie de la liste. La star des Spurs a d’ailleurs annoncé la couleur pour cet évènement et Wemby ne compte clairement pas faire de la figuration.

Après avoir participé au All Star Game en 2025, Victor Wembanyama sera à nouveau là en 2026. Mais voilà que cette fois, le Français fait partie des titulaires après avoir été remplaçant l’an passé. La star des Spurs se retrouve ainsi dans le 5 de l’Ouest, où on peut également retrouver Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander. A l’Est, le 5 titulaire est composé de Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Jaylen Brown, Tyrese Maxey et Cade Cunningham.

« C'est une grande fierté » Victor Wembanyama sera donc de la partie pour le prochain All Star Game. Et forcément, le joueur des Spurs est plus heureux que jamais de cette sélection parmi les titulaires. « C'est une grande fierté. Ça représente beaucoup pour moi, encore plus que le fait d'être titulaire. (…) Est-ce que je suis en train de gagner le respect des autres joueurs ? Oui, je pense. Parce que notre équipe gagne aussi en respect. On est vus comme un groupe dangereux à jouer maintenant », a-t-il notamment réagi, rapporté par L’Equipe.