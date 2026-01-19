C'est officiel pour Wembanyama, l'annonce légendaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est la grande annonce de ce lundi 19 janvier. Sur les réseaux sociaux de la NBA, on peut apercevoir le verdict des votes pour les compositions du All-Star Game entre la conférence Ouest et la conférence Est. Victor Wembanyama disputera ce rendez-vous annuel évènement avec une place de titulaire à l'Ouest. Une première dans l'histoire de l'élite du basket américain pour un Français.

Ils sont nombreux à avoir brillé en NBA. Cependant, aucun autre joueur français n'est parvenu à faire ce que Victor Wembanyama s'apprête à réaliser le 15 février prochain à l'Intuit Dome des Los Angeles Clippers. En effet, pour ponctuer le All-Star week-end avec les concours de dunk, à trois points, Rising Star ou encore le match des célébrités, Wembanyama prendra part aux All-Star Game... en tant que titulaire !

Wembanyama dans le 5 majeur au All-Star Game Au cours de sa troisième saison en NBA seulement, Victor Wembanyama va participer à un nouveau All-Star Week-end. Ayant fait partie des remplaçants d'une des deux équipes l'année dernière avant de s'arrêter brusquement jusqu'à la fin de la saison en raison d'une thrombose veineuse, Wemby a récolté suffisamment de votes de la part des fans, des joueurs et des médias pour figurer dans le 5 majeur de la conférence Ouest aux côtés de Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic et Shai-Gilgeous Alexander.