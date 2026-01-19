C'est officiel pour Wembanyama, l'annonce légendaire !

C'est la grande annonce de ce lundi 19 janvier. Sur les réseaux sociaux de la NBA, on peut apercevoir le verdict des votes pour les compositions du All-Star Game entre la conférence Ouest et la conférence Est. Victor Wembanyama disputera ce rendez-vous annuel évènement avec une place de titulaire à l'Ouest. Une première dans l'histoire de l'élite du basket américain pour un Français.
Ils sont nombreux à avoir brillé en NBA. Cependant, aucun autre joueur français n'est parvenu à faire ce que Victor Wembanyama s'apprête à réaliser le 15 février prochain à l'Intuit Dome des Los Angeles Clippers. En effet, pour ponctuer le All-Star week-end avec les concours de dunk, à trois points, Rising Star ou encore le match des célébrités, Wembanyama prendra part aux All-Star Game... en tant que titulaire !
Wembanyama dans le 5 majeur au All-Star Game
Au cours de sa troisième saison en NBA seulement, Victor Wembanyama va participer à un nouveau All-Star Week-end. Ayant fait partie des remplaçants d'une des deux équipes l'année dernière avant de s'arrêter brusquement jusqu'à la fin de la saison en raison d'une thrombose veineuse, Wemby a récolté suffisamment de votes de la part des fans, des joueurs et des médias pour figurer dans le 5 majeur de la conférence Ouest aux côtés de Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic et Shai-Gilgeous Alexander.
Du jamais vu pour un Français en NBA !
Victor Wembanyama et le reste des joueurs sélectionnés de la conférence Ouest seront opposés à un 5 de départ composé de Jaylen Brown, Jalen Brunson, Giannis Antetokounmpo, Tyrese Maxey et Cade Cunningham. Wemby écrit dans l'histoire des basketteurs français en NBA. Malgré ses six participations aux All-Star Game, Tony Parker n'avait jamais hérité d'une place dans le cinq de départ à l'Ouest. Même son de cloche pour Rudy Gobert en 2020, 2021 et 2021 ou bien Joakim Noah en 2013 et 2014 comme L'Equipe l'a rappelé. Le franchise player des San Antonio Spurs a rendez-vous avec l'histoire donc dans quelques semaines.