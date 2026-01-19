NBA - Wembanyama : Le tête-à-tête réclamé par une star !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victor Wembanyama et Anthony Edwards nous ont offert une bataille magnifique dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la victoire des San Antonio Spurs face aux Minnesota Timberwolves (126-123). La star des Wolves a adoré son duel avec le Français et aurait même aimé qu’on les laisse s’affronter en un-contre-un.

Bien qu’il ait été auteur de son record en carrière avec 55 points inscrits, Anthony Edwards n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe face aux San Antonio Spurs (126-123), dans la nuit de samedi à dimanche. En face, Victor Wembanyama était lui aussi en grande forme, terminant la rencontre avec 39 points, à 12/23 aux tirs et 4/9 à trois points.

« J’aurais aimé qu’on puisse écarter tout le monde et jouer en un-contre-un » Les deux hommes se sont rendu coup pour coup, pour le plus grand bonheur d’Anthony Edwards. « J’ai adoré ce duel. J’aurais aimé qu’on puisse écarter tout le monde et jouer en un-contre-un », a déclaré la star des Minnesota Timberwolves après la rencontre, qui n’a pas de toute sur celui qui l’aurait remporté : « C’est moi ».