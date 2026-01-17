NBA : Le PSG débarque, des négociations secrètes confirmées !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois déjà, le PSG et QSI ont annoncé leur volonté de participer au projet d’expansion de la NBA en Europe. Ce samedi, Adam Silver, grand patron de la Ligue Américaine, a confirmé officiellement que des négociations pour l’intégration de Paris au projet étaient actuellement en cours.

Le PSG en NBA, c’est pour bientôt ! Ce n’est pas un secret, QSI, propriétaire du club parisien depuis 2011, a émis depuis plusieurs mois sa volonté de participer à l’aventure NBA Europe. La grande Ligue Américaine souhaite se développer sur le continent, et clairement, la capitale française doit faire partie du projet. En visite à Londres ce samedi, Adam Silver a d’ailleurs confirmé des négociations avec le PSG.

« Oui, c’est un club avec lequel nous discutons » « Paris est un marché dans lequel nous voulons absolument être. Ils jouent au plus haut niveau de compétition en football et ils ont le savoir-faire pour opérer un club de basket au plus haut niveau, si cela les intéresse. Oui, c’est un club avec lequel nous discutons », a ainsi confié le patron de la NBA, dans des propos relayés par le Parisien. Mark Tatum, son adjoint, en a rajouté une couche.