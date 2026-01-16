Wembanyama : Une légende annonce la fin, c’est «un cauchemar» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Spurs de San Antonio ont battu les Bucks de Milwaukee (119-101). Dominé par Victor Wembanyama, Giannis Antetokoumpo est choqué par le niveau du Français. La légende grecque espère même que lorsque « Wemby » aura atteint son prime, ce dernier sera alors à la retraite.

On arrête plus Victor Wembanyama. Ayant permis aux Spurs de battre les Bucks cette nuit, le pivot français a une fois de plus impressionné Giannis Antetokoumpo, qui s’est longuement entretenu autour des performances hallucinantes de la star à San Antonio.

« Il est pratiquement impossible à défendre » « Il est un bien meilleur joueur, pas seulement depuis son année rookie, mais depuis la dernière année où nous l'avons affronté, a ainsi confié Antetokoumpo après la défaite des siens. Une chose que j'ai remarquée la saison dernière, c'est qu'il tirait environ neuf ou dix trois points par match, et cette année, il en a tiré quatre ou cinq. Cela signifie qu'il essaie de se mettre davantage en position. Il essaie de faciliter davantage le jeu pour ses coéquipiers. Il reçoit le ballon plus près du panier, il essaie d'entrer dans la raquette parce qu'il mesure 2,25 m, il est pratiquement impossible à défendre. »