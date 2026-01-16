Wembanyama : Une légende annonce la fin, c’est «un cauchemar» !

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Spurs de San Antonio ont battu les Bucks de Milwaukee (119-101). Dominé par Victor Wembanyama, Giannis Antetokoumpo est choqué par le niveau du Français. La légende grecque espère même que lorsque « Wemby » aura atteint son prime, ce dernier sera alors à la retraite.
On arrête plus Victor Wembanyama. Ayant permis aux Spurs de battre les Bucks cette nuit, le pivot français a une fois de plus impressionné Giannis Antetokoumpo, qui s’est longuement entretenu autour des performances hallucinantes de la star à San Antonio.
« Il est pratiquement impossible à défendre »
« Il est un bien meilleur joueur, pas seulement depuis son année rookie, mais depuis la dernière année où nous l'avons affronté, a ainsi confié Antetokoumpo après la défaite des siens. Une chose que j'ai remarquée la saison dernière, c'est qu'il tirait environ neuf ou dix trois points par match, et cette année, il en a tiré quatre ou cinq. Cela signifie qu'il essaie de se mettre davantage en position. Il essaie de faciliter davantage le jeu pour ses coéquipiers. Il reçoit le ballon plus près du panier, il essaie d'entrer dans la raquette parce qu'il mesure 2,25 m, il est pratiquement impossible à défendre. »
« Quand il sera à son niveau final, il va devenir un véritable cauchemar »
« La seule manière de défendre un joueur comme ça, c'est d'être physique et d'essayer de le repousser. Mais au final, je pense qu'à mesure qu'il continuera à progresser, à mûrir en tant que joueur, à vieillir, il va essayer de trouver sa place et de comprendre comment faire, quoi qu'il arrive. Tant qu'il reste en bonne santé, il est l'avenir de cette ligue. Il n'a aucune limite... Quand il sera à son niveau final, il va devenir un véritable cauchemar. Et j'espère que je ne ferais plus partie de la ligue, que je serais à la retraite », conclut le double MVP.