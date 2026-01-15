Clash avec Wembanyama : La guerre est déclarée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les observateurs en NBA sont plutôt élogieux à l’égard de Victor Wembanyama. La star des San Antonio Spurs de 22 ans est imposante de par ses 2 mètres et 24 centimètres dans les raquettes et a démontré sa domination physique à diverses reprises. De quoi en impressionner plus d’un dont la légende aux quatre bagues de champion NBA Shaquille O’Neal. Néanmoins, malgré trois défaites contre les Spurs cette saison avec l’Oklahoma City Thunder, Alex Caruso a critiqué Wemby.

Après trois défaites de rang en cet exercice 2025/2026 en NBA Cup puis en saison régulière, le champion en titre s’est enfin offert la bande de Victor Wembanyama. L’Oklahoma City Thunder a pris le meilleur sur les San Antonio Spurs sur le parquet du Paycom Center dans la nuit du mardi au mercredi (119-98). Une victoire tant attendue pour la franchise de l’Ouest face à sa bête noire de cette saison.

«Offensivement, il est encore très brut» L’occasion pour Alex Caruso, auteur de 13 points pendant la rencontre, de régler ses comptes avec Victor Wembanyama qui ne cesse de récolter des louanges en NBA. Le numéro un de la draft 2023 est encore loin d’être au point sur le plan offensif d’après l’arrière d’OKC. « Offensivement, il est encore très brut. S’il arrive proche du panier, il peut juste dunker, donc il faut travailler tôt pour l’empêcher de s’approcher. C’est ce qu’il faut faire avec tous les intérieurs dominants de la Ligue. Sa taille est un problème, mais il n’est pas aussi puissant que Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Alperen Sengun ou même Kevin Durant qui vont à leurs spots quoi qu’il arrive. Lui peut être influencé et c’est quelque chose que tu peux utiliser à ton avantage ».