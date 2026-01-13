NBA - Wembanyama : La souffrance inattendue à l’étranger

L’été dernier, Victor Wembanyama s’est entraîné sérieusement pour se préparer pour la saison et éviter les blessures. Mais malgré ses efforts, le phénomène des San Antonio Spurs a été victime de quelques pépins physiques sur cet exercice 2025-2026. Harrison Barnes a d’ailleurs indiqué que le joueur de 22 ans avait traversé certaines périodes délicates.
Victor Wembanyama a essayé de se préparer au mieux pour la saison 2025-2026 l’été dernier. Le Français a notamment travaillé avec Kevin Garnett et Hakeem Olajuwon. L’objectif du joueur de 22 ans était simple : peaufiner ses techniques tout en se préparant physiquement pour éviter les blessures. Et malgré cela, Wemby a été victime de quelques pépins physiques sur cet exercice. Harrison Barnes a d’ailleurs indiqué que son coéquipier avait traversé des moments compliqués.
«Ce n’est pas facile»
« Je pense que ça a clairement été un défi pour lui, simplement de gérer les blessures cette saison. Tu joues beaucoup, tu sors, tu reviens avec une restriction de minutes, tu ressors encore avec une autre restriction. Revenir de blessure sur des matchs en back-to-back-to-back, ce n’est pas facile » a expliqué le joueur des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Parlons Basket.
«On a énormément confiance en lui»
« Mais je trouve qu’il a fait un excellent travail. Il doit continuer à être agressif, continuer à progresser et surtout continuer à se faire confiance. Il sait qu’on a énormément confiance en lui » a également ajouté Harrison Barnes. À voir si Victor Wembanyama sera épargné par les blessures pour la suite de la saison.