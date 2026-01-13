AccueilNBA

NBA : Une star de l’équipe de France sanctionnée… à cause de Wembanyama !

NBA : Une star de l’équipe de France sanctionnée… à cause de Wembanyama !
Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama et Rudy Gobert se retrouvaient, lors de la victoire des Minnesota Timberwolves face aux San Antonio Spurs (103-104). Coupable d’une faute flagrante, sa cinquième depuis le début de la saison, sur son coéquipier en équipe de France, le second nommé a écopé d’un match de suspension.

Alors qu’ils avaient 14 points d’avance au début du quatrième quart-temps, les San Antonio Spurs ont laissé échapper la victoire dans la nuit de dimanche à lundi face aux Minnesota Timberwolves (103-104). Une rencontre au cours de laquelle deux stars de l’équipe de France étaient opposées : Victor Wembanyama et Rudy Gobert.

Gobert suspendu pour accumulation de fautes flagrantes

Le premier a inscrit 29 points, tandis que le second s’est contenté de seulement 2, mais a tout de même pris 14 rebonds. Dans le dernier quart-temps, Rudy Gobert s’est d'ailleurs rendu coupable d’une faute flagrante de niveau 1 pour s’être trop rapproché de Victor Wembanyama à la retombée d’un tir.

« Je suis agressif dans l'esprit du jeu, sans vouloir blesser personne »

C’est la cinquième fois de la saison que Rudy Gobert est sanctionné d’une faute flagrante de niveau 1, ce qui lui vaut un match de suspension automatique. « J'essaye juste de contester des tirs. Deux de ces flagrantes n'étaient liées qu'à ça. C'est dur, parce que je suis agressif dans l'esprit du jeu, sans vouloir blesser personne », a expliqué Rudy Gobert après la rencontre. Le pivot français ne participera donc pas à la rencontre opposant les Minnesota Timberwolves et les Milwaukee Bucks dans la nuit de mardi à mercredi.

Articles liés