NBA : Une star de l’équipe de France sanctionnée… à cause de Wembanyama !

Dans la nuit de dimanche à lundi, Victor Wembanyama et Rudy Gobert se retrouvaient, lors de la victoire des Minnesota Timberwolves face aux San Antonio Spurs (103-104). Coupable d’une faute flagrante, sa cinquième depuis le début de la saison, sur son coéquipier en équipe de France, le second nommé a écopé d’un match de suspension.
Alors qu’ils avaient 14 points d’avance au début du quatrième quart-temps, les San Antonio Spurs ont laissé échapper la victoire dans la nuit de dimanche à lundi face aux Minnesota Timberwolves (103-104). Une rencontre au cours de laquelle deux stars de l’équipe de France étaient opposées : Victor Wembanyama et Rudy Gobert.
Gobert suspendu pour accumulation de fautes flagrantes
Le premier a inscrit 29 points, tandis que le second s’est contenté de seulement 2, mais a tout de même pris 14 rebonds. Dans le dernier quart-temps, Rudy Gobert s’est d'ailleurs rendu coupable d’une faute flagrante de niveau 1 pour s’être trop rapproché de Victor Wembanyama à la retombée d’un tir.
« Je suis agressif dans l'esprit du jeu, sans vouloir blesser personne »
C’est la cinquième fois de la saison que Rudy Gobert est sanctionné d’une faute flagrante de niveau 1, ce qui lui vaut un match de suspension automatique. « J'essaye juste de contester des tirs. Deux de ces flagrantes n'étaient liées qu'à ça. C'est dur, parce que je suis agressif dans l'esprit du jeu, sans vouloir blesser personne », a expliqué Rudy Gobert après la rencontre. Le pivot français ne participera donc pas à la rencontre opposant les Minnesota Timberwolves et les Milwaukee Bucks dans la nuit de mardi à mercredi.