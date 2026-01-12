NBA - Wembanyama : La déclaration d’amour à l’étranger !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama ne cesse d’impressionner en NBA depuis qu’il est arrivé. Du haut de ses 22 ans, le Français est déjà considéré comme l’un des meilleurs de la ligue. Il faut dire que le phénomène des San Antonio Spurs intimide ses adversaires par sa taille qui lui permet de défendre dans la raquette. Anthony Edwards n’a d’ailleurs pas manqué de lui déclarer sa flamme.

«C’est vraiment un joueur unique» « Il est tellement grand, mec. Il peut tout contrer. Il peut contrer les lay-ups, les tirs en suspension, il a de bons appuis, il est mobile. C’est vraiment un joueur unique en son genre » a confié la star des Minnesota Timberwolves dans des propos rapportés par Be Basket.