Neymar : Le PSG va refaire le coup !

Si l’on attendait un PSG plutôt calme sur ce mercato hivernal, le club de la capitale va néanmoins conclure l’arrivée du jeune Dro Fernandez (18 ans). Pour ce faire, Paris va déclencher la clause libératoire du talent du FC Barcelone, dans un deal qui ressemble à ceux de Neymar ou plus récemment d’Ousmane Dembélé.
En 2017, le PSG marquait à jamais l’histoire du football en réalisant le plus gros transfert de l’histoire. Star du FC Barcelone, Neymar quittait la Catalogne pour le club parisien. Quelques années plus tard, le même schéma se répétait concernant Ousmane Dembélé.
Le PSG boucle un nouveau coup grâce aux clauses libératoires
A chaque fois, le PSG a pu conclure facilement ces transferts grâce aux clauses libératoires des joueurs du FC Barcelone. 222M€ pour Neymar, et 50M€ pour Ousmane Dembélé en 2023. Les dirigeants parisiens savent donc parfaitement opérer dans ce genre de situations, et vont réitérer sur ce mois de janvier.
Dro Fernandez va signer
Comme le confirme RMC ce samedi, le PSG est en train de boucler l’arrivée de Dro Fernandez. Tout juste âgé de 18 ans, le milieu de terrain va quitter le FC Barcelone pour Paris, qui va déclencher sa clause libératoire fixée à 6M€. Ainsi, comme Neymar et Ousmane Dembélé avant lui, Dro va payer lui-même sa clause auprès du Barça comme fixé dans le règlement de la Liga, avant que la Ligue ne rembourse le club. Le PSG lui, est habitué à ce genre de montage financier.