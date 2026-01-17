Neymar : Le PSG va refaire le coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si l’on attendait un PSG plutôt calme sur ce mercato hivernal, le club de la capitale va néanmoins conclure l’arrivée du jeune Dro Fernandez (18 ans). Pour ce faire, Paris va déclencher la clause libératoire du talent du FC Barcelone, dans un deal qui ressemble à ceux de Neymar ou plus récemment d’Ousmane Dembélé.

En 2017, le PSG marquait à jamais l’histoire du football en réalisant le plus gros transfert de l’histoire. Star du FC Barcelone, Neymar quittait la Catalogne pour le club parisien. Quelques années plus tard, le même schéma se répétait concernant Ousmane Dembélé.

Le PSG boucle un nouveau coup grâce aux clauses libératoires A chaque fois, le PSG a pu conclure facilement ces transferts grâce aux clauses libératoires des joueurs du FC Barcelone. 222M€ pour Neymar, et 50M€ pour Ousmane Dembélé en 2023. Les dirigeants parisiens savent donc parfaitement opérer dans ce genre de situations, et vont réitérer sur ce mois de janvier.