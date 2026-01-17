Ballon d'or : Un petit nouveau au PSG pour 2026 ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain tient le Ballon d'or africain, asiatique et le Ballon d'or 2025 en ses rangs. Ousmane Dembélé pourrait avoir lancé son année 2026 vendredi pendant l'opposition face au LOSC (3-0). Son doublé ponctué d'un lob qui a laissé tout le monde bouche bée, pourrait le placer dans une position idéale dans la course au Prix Puskas du plus beau but de l'année.

Et si le Prix Puskas 2026 était déjà connu à la mi-janvier ? A l'occasion de la visite du LOSC au Parc des princes vendredi soir (3-0), Ousmane Dembélé a signé ce qui pourrait être le but de l'année. Après avoir déjà battu Berke Ozer sur une frappe lointaine, le Ballon d'or 2025 a remis ça, en trompant cette fois-ci le gardien turc d'un lob bien senti encoché d'en dehors de la surface.

«Il n'est pas Ballon d'or par hasard» Ce qui a permis aux commentateurs de la rencontre diffusée sur beIN SPORTS Daniel Bravo et Christophe Josse de se laisser emporter par cette inspiration d'Ousmane Dembélé. De même pour les acteurs de la rencontre ainsi que les deux staff techniques du PSG et du LOSC. Bruno Genesio, coach des Dogues, s'inclinait. « C'est tout ce qu'on aime dans le football. Il y a tout. Il n'est pas Ballon d'or par hasard ».