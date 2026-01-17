PSG : Une star le remplace, la trahison qui ne passe pas…

Le Paris Saint-Germain est entré dans une tout autre sphère au moment de l'arrivée des propriétaires qataris au terme de l'exercice 2010/2011. A sa grande surprise, Antoine Kombouaré était conservé par les nouveaux patrons, mais ne disposait certainement pas de la meilleure des collaborations avec le directeur sportif Leonardo qui travaillait déjà sur la nomination de Carlo Ancelotti...
Conforté par l'Emir du Qatar Al-Thani, qui n'était que le prince à l'époque du rachat du PSG au printemps 2011, Antoine Kombouaré a raconté sa surprise de poursuivre à la tête de l'effectif du Paris Saint-Germain au moment de cette transition sur les ondes d'Ici Paris. Au cours d'une longue interview avec Pia Clemens pour l'émission 100% PSG, l'ex-entraîneur du PSG a révélé avoir été trahi par Leonardo.
«Leonardo me mettait des bâtons dans les roues pour essayer de faire venir son copain Ancelotti»
Nommé directeur sportif du PSG lorsque l'institution parisienne passait sous pavillon qatarien, Leonardo n'aurait jamais voulu mettre Antoine Kombouaré dans les meilleures dispositions possibles en raison de son souhait de préparer le terrain et l'équipe pour Carlo Ancelotti. « Mon licenciement ? C'était un soulagement. Parce que les 6 mois que j'ai vécu avec Leonardo, qui me mettait des bâtons dans les roues pour essayer de faire venir son copain Ancelotti. Je l'ai compris parce qu'on gagnait des matchs et après les matchs il me disait tout le temps : « Antoine, ce n'est pas bien ». Je lui disais : « Mais Leonardo, on a 12 joueurs qui arrivent, tu veux qu'on ait le meilleur football du championnat ? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui on gagne, on est bien placés, mais ça demande du temps, on ne construit pas une équipe en quatre mois »».
«Par tous mes copains restaurateurs, j'apprenais que lui rencontrait Ancelotti»
Ayant des amis dans le milieu de la restauration parisienne, Antoine Kombouaré a été mis au courant des tractations de Leonardo pendant la première partie de saison 2011/2012 afin de nommer Carlo Ancelotti à la fin du mois de décembre malgré le titre de champion d'automne glané par Kombouaré à l'époque.
« A chaque fois, les critiques étaient négatives. Et surtout, je suis Parisien, ça faisait 10 ans que j'étais là. Par tous mes copains restaurateurs, j'apprenais que lui rencontrait Ancelotti. Ce qui s'est passé à un moment donné, je lui ai dis : « Leonardo, à partir d'aujourd'hui, le Camp des Loges ce n'est plus pour toi. Tu vas rester au Parc des princes ». On allait au match ensemble et quand c'est terminé, je lui ai dis « voilà Leonardo merci, reprends ton club et prends ton entraîneur et puis la vie continue». Quand j'ai vu que c'est Ancelotti qui venait, j'étais déçu, mais c'était Ancelotti qui a gagné la Ligue des champions ».