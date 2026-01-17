PSG : Une star le remplace, la trahison qui ne passe pas…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est entré dans une tout autre sphère au moment de l'arrivée des propriétaires qataris au terme de l'exercice 2010/2011. A sa grande surprise, Antoine Kombouaré était conservé par les nouveaux patrons, mais ne disposait certainement pas de la meilleure des collaborations avec le directeur sportif Leonardo qui travaillait déjà sur la nomination de Carlo Ancelotti...

Conforté par l'Emir du Qatar Al-Thani, qui n'était que le prince à l'époque du rachat du PSG au printemps 2011, Antoine Kombouaré a raconté sa surprise de poursuivre à la tête de l'effectif du Paris Saint-Germain au moment de cette transition sur les ondes d'Ici Paris. Au cours d'une longue interview avec Pia Clemens pour l'émission 100% PSG, l'ex-entraîneur du PSG a révélé avoir été trahi par Leonardo.

«Leonardo me mettait des bâtons dans les roues pour essayer de faire venir son copain Ancelotti» Nommé directeur sportif du PSG lorsque l'institution parisienne passait sous pavillon qatarien, Leonardo n'aurait jamais voulu mettre Antoine Kombouaré dans les meilleures dispositions possibles en raison de son souhait de préparer le terrain et l'équipe pour Carlo Ancelotti. « Mon licenciement ? C'était un soulagement. Parce que les 6 mois que j'ai vécu avec Leonardo, qui me mettait des bâtons dans les roues pour essayer de faire venir son copain Ancelotti. Je l'ai compris parce qu'on gagnait des matchs et après les matchs il me disait tout le temps : « Antoine, ce n'est pas bien ». Je lui disais : « Mais Leonardo, on a 12 joueurs qui arrivent, tu veux qu'on ait le meilleur football du championnat ? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui on gagne, on est bien placés, mais ça demande du temps, on ne construit pas une équipe en quatre mois »».