PSG - Signature de légende : Zidane annonce «une folie» !

En 2018, alors que Neymar faisait l'objet des rumeurs les plus folles au sujet d'un transfert au Real Madrid, Zinedine Zidane s'était prononcé sur l'attaquant brésilien et sa signature record de 222M€ au PSG un an auparavant. Le coach madrilène de l'époque évoquait d'ailleurs une véritable folie avec le montant de cette opération.

Le PSG a marqué l'histoire du marché des transferts durant l'été 2017 en délogeant Neymar du FC Barcelone pour la modique somme de... 222M€. Un record toujours valable à ce jour, qui a donc fait de l'attaquant brésilien la recrue la plus onéreuse de toute l'histoire du mercato. Et pourtant, tout au long de son passage au PSG (2017-2023), Neymar a fait l'objet de nombreuses spéculations, et ce dès l'été 2018 puisqu'il se murmurait à l'époque que le Real Madrid de Zinedine Zidane était prêt à mettre 400M€ sur la table pour signer l'attaquant auriverde.

« Une folie » Zinedine Zidane a d'ailleurs évoqué le cas Neymar en mars 2018, en conférence de presse. L'occasion pour l'ancien entraîneur du Real Madrid de revenir sur la folie du PSG avec une telle dépense sur le marché : « Je ne vais pas parler d'un joueur qui n'est pas le mien. Quant au prix... Je crois que le PSG l’a payé 220M€, c'était le prix. Lorsque l'on m'a acheté pour 72M€ ou je ne sais plus combien, cela me semblait une folie. Mais dix ans plus tard, la folie atteint 220 millions. Peut-être que dans quelques années, ce sera 400 », lâchait Zidane.