Achraf Hakimi sur M6 : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Achraf Hakimi est en passe de réaliser son rêve. En effet, le Maroc affronte le Sénégal dimanche en finale de la CAN qui pourrait voir les Lions de l'Atlas s'imposer à domicile. Pour l'occasion, le match sera diffusé sur M6 qui a sorti le grand jeu pour l'occasion.

Alors que beIN SPORTS diffuse l'intégralité de la CAN, M6 a eu la bonne idée d'acheter les droits pour co-diffuser la finale. Le choc entre le Maroc et le Sénégal sera donc disponible en clair avec un joli programme. D'après Le Parisien, Xavier Domergue et Johan Djourou seront aux commentaires dimanche avec une prise d'antenne à 19h50. Les fans des deux pays pourront donc vibrer et suivre notamment Achraf Hakimi. La capitaine du Maroc rêve d'une victoire à domicile.

M6 réalise un gros coup avec la finale de la CAN Hervé Beroud, directeur de l’information de M6, n'a d'ailleurs pas caché sa joie. « C’est une compétition majeure durant laquelle de grands pays de football s’affrontent. Ce sont des sélections qui ont beaucoup progressé sur la planète foot. Un représentant du Maghreb et de l’Afrique noire en finale, c’est l’affiche idéale », déclare-t-il dans les colonnes du Parisien.