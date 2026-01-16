Achraf Hakimi sur M6 : C'est officiel !

Achraf Hakimi est en passe de réaliser son rêve. En effet, le Maroc affronte le Sénégal dimanche en finale de la CAN qui pourrait voir les Lions de l'Atlas s'imposer à domicile. Pour l'occasion, le match sera diffusé sur M6 qui a sorti le grand jeu pour l'occasion.
Alors que beIN SPORTS diffuse l'intégralité de la CAN, M6 a eu la bonne idée d'acheter les droits pour co-diffuser la finale. Le choc entre le Maroc et le Sénégal sera donc disponible en clair avec un joli programme. D'après Le Parisien, Xavier Domergue et Johan Djourou seront aux commentaires dimanche avec une prise d'antenne à 19h50. Les fans des deux pays pourront donc vibrer et suivre notamment Achraf Hakimi. La capitaine du Maroc rêve d'une victoire à domicile.
M6 réalise un gros coup avec la finale de la CAN
Hervé Beroud, directeur de l’information de M6, n'a d'ailleurs pas caché sa joie. « C’est une compétition majeure durant laquelle de grands pays de football s’affrontent. Ce sont des sélections qui ont beaucoup progressé sur la planète foot. Un représentant du Maghreb et de l’Afrique noire en finale, c’est l’affiche idéale », déclare-t-il dans les colonnes du Parisien.
Vers un carton d'audience ?
Envoyé spécial du Parisien à Rabat, Stéphane Bianchi confirme d'ailleurs que M6 a frappé fort. « Le groupe M6 a eu le nez creux puisqu’il s’est porté acquéreur de la finale à l’issue des quarts. Un beau coup, sans aucun doute. Pas sûr que M6 aurait été si heureux si la finale avait opposé le Nigeria à l’Égypte. Mais pour le diffuseur, avoir une finale Maroc – Sénégal, deux pays francophones et deux équipes au jeu potentiellement vivant et spectaculaire, c’est la meilleure nouvelle de l’année. Je m’avance peut-être un peu mais je pense que cela va faire un carton d’audience », assure le journaliste lors d'une session de questions-réponses sur le site du Parisien.