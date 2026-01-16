PSG - Luis Enrique : La discussion secrète dans un autre club !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Luis Enrique n'a jamais caché ses ambitions sur le plan tactique, ce qui ne passe pas toujours auprès de ses joueurs. D'ailleurs, lors de ses premières années en tant que coach, l'ancien joueur du Barça a eu un échange musclé avec Augusto Fernández au Celta de Vigo. Ce dernier raconte cet échange qui n'avait jamais été révélé.

Au début de sa carrière de coach, après un passage à l'AS Roma, Luis Enrique débarque en Espagne en 2013 où il prend en mains le Celta de Vigo. Il n'y restera qu'une saison, mais ce fut suffisant pour marquer les esprits puisque le FC Barcelone le choisira l'été suivant. D'ailleurs, Luis Enrique a visiblement laissé un bon souvenir à ses anciens joueurs comme le raconte Augusto Fernández, ancien milieu de terrain argentin qui était alors un cadre du Celta.

Augusto Fernández balance une discussion secrète avec Luis Enrique « J'ai dû me réinventer avec l'arrivée de Luis Enrique. Au lieu de m'utiliser comme ailier, il a commencé à me faire jouer comme milieu. Nous avons mal commencé, mais je me souviens qu'au niveau méthodologique, de la compréhension pure et simple du jeu, du savoir-faire, du comment et du pourquoi, j'ai commencé à beaucoup mieux m'exprimer avec Luis Enrique. Ça a été très dur. Pour une équipe qui vient de se sauver, c'est compliqué. Nous avons très mal commencé et je voyais que nous ne comprenions pas, que tout était forcé », confie-t-il au micro de Offsiders, avant de poursuivre.