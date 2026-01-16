PSG - Luis Enrique : La discussion secrète dans un autre club !

Luis Enrique n'a jamais caché ses ambitions sur le plan tactique, ce qui ne passe pas toujours auprès de ses joueurs. D'ailleurs, lors de ses premières années en tant que coach, l'ancien joueur du Barça a eu un échange musclé avec Augusto Fernández au Celta de Vigo. Ce dernier raconte cet échange qui n'avait jamais été révélé.
Au début de sa carrière de coach, après un passage à l'AS Roma, Luis Enrique débarque en Espagne en 2013 où il prend en mains le Celta de Vigo. Il n'y restera qu'une saison, mais ce fut suffisant pour marquer les esprits puisque le FC Barcelone le choisira l'été suivant. D'ailleurs, Luis Enrique a visiblement laissé un bon souvenir à ses anciens joueurs comme le raconte Augusto Fernández, ancien milieu de terrain argentin qui était alors un cadre du Celta.
Augusto Fernández balance une discussion secrète avec Luis Enrique
« J'ai dû me réinventer avec l'arrivée de Luis Enrique. Au lieu de m'utiliser comme ailier, il a commencé à me faire jouer comme milieu. Nous avons mal commencé, mais je me souviens qu'au niveau méthodologique, de la compréhension pure et simple du jeu, du savoir-faire, du comment et du pourquoi, j'ai commencé à beaucoup mieux m'exprimer avec Luis Enrique. Ça a été très dur. Pour une équipe qui vient de se sauver, c'est compliqué. Nous avons très mal commencé et je voyais que nous ne comprenions pas, que tout était forcé », confie-t-il au micro de Offsiders, avant de poursuivre.
«J'ai dû me réinventer avec l'arrivée de Luis Enrique»
« Un jour, je l'ai pris à part et je lui ai dit que nous ne comprenions rien. Je suis allé voir Luis et je lui ai dit : "Mister, nous ne comprenons pas. J'ai l'impression que nous réfléchissons à ce que nous devons faire sur le terrain et que nous sommes à nouveau en train de descendre... Je prends le ballon et je pense au mouvement que fait l'autre et à ce que je dois faire à partir de là". Je lui ai dit qu'il nous robotisait, que nous n'étions pas des ordinateurs. Il m'a répondu que c'était son problème. Il ne s'en souvient sûrement même pas. Il m'a dit de garder la tête froide, de maintenir la concentration dans le vestiaire et qu'à un moment donné, nous allions finir par nous y habituer. À partir de là, nous allions cesser d'y penser et nous améliorer considérablement en tant qu'équipe. Il m'a convaincu et cela s'est produit », ajoute Augusto Fernández.