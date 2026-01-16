PSG : Al-Khelaïfi avec un Marseillais, les rencontres révélées par Riolo !

Axel Cornic

Le décès de Rolland Courbis a énormément fait réagir dans le milieu du football ces derniers jours, avec la Ligue 1 qui pleure l’un de ses acteurs les plus marquants. Et les anecdotes se font de plus en plus nombreuses parmi les proches de l’ancien entraineur ou consultant radio, notamment au sujet du Paris Saint-Germain.

Personnalité importante sur la scène du football français, Rolland Courbis nous a quitté à l’âge de 72 ans. Et les hommages ont été très nombreux, notamment de la part de ses anciens clubs comme l’OM ou Montpellier.

« Il y avait à l’église une gerbe de fleurs du PSG » Mais ce n’est pas tout, puisque le PSG a également tenu à faire un geste lors de la cérémonie qui a eu lieu en début de semaine, à l’église de la Madeleine de Paris. « Il y avait à l’église une gerbe de fleurs du PSG » a déclaré Daniel Riolo, collègue et ami de Courbis.