Hakimi : Son remplaçant au PSG annoncé à la surprise générale !

Axel Cornic

L’été dernier, tout le monde s’attendait à ce que le Paris Saint-Germain se renforce à certains postes, notamment celui de latéral droit. Ce n’est pas arrivé et la blessure d’Achraf Hakimi cet automne n’a fait que confirmer les craintes, même si Luis Enrique semble avoir toujours cru en une solution interne qui pourrait bien finir par faire l’unanimité.

Contrairement à ses habitudes, le PSG a décidé de très peu recruter l’été dernier. Ils sont seulement trois à avoir rejoint le club, avec deux titulaires en puissance et un second couteux, voir même plus. Pas suffisant, quand on veut se défendre sur tous les tableaux...

Qui pour épauler Hakimi ? Les critiques ont été nombreuses et lors des blessures de Nuno Mendes ou encore d’Achraf Hakimi, on s’est tous dit que le PSG aurait dû recruter un latéral, encore plus en ce qui concerne le couloir droit. Mais finalement, Luis Enrique a su trouver d’autres solutions pour renforcer ce secteur de jeu.