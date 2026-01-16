Le «meilleur du monde» est annoncé au PSG : La surprise est totale !

Depuis le début de la saison, Bradley Barcola rencontre des difficultés en terme de finition. L'ancien ailier de l'OL n'a plus marqué depuis le 22 novembre, mais la situation n'inquiète par Eric Rabesandratana qui rappelle qu'Ousmane Dembélé a connu la même période avant de devenir le meilleur joueur du monde.
Bien qu'il soit toujours très utilisé par Luis Enrique, Bradley Barcola a déçu ces derniers mois, notamment en ce qui concerne son rendement face au but. Les occasions ratées contre Bilbao et surtout face au Paris FC en Coupe de France ont compté cher au PSG. L'ancien parisien, qui n'a pas marqué depuis le 22 novembre et la victoire face au Havre (3-0), n'arrive donc pas à retrouver son efficacité, mais cela n'inquiète pas Eric Rabesandratana qui prend en exemple Ousmane Dembélé.
Barcola-Dembélé : Même combat ?
« Quand je vois Barcola, j’ai l’impression de revoir Dembélé au moment où il n’arrivait pas à finir ses actions. Ce qu’il fait en termes d’accélération, de fixation de l’adversaire, c’est extraordinaire, mais il doit se challenger pour améliorer sa finition », assure-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.
«On disait la même chose de Dembélé avant qu’il devienne le meilleur joueur du monde»
« C’est embêtant, parce qu’il devrait être bien meilleur, mais on disait la même chose de Dembélé avant qu’il devienne le meilleur joueur du monde. Il faut, selon moi, qu’il s’en inspire, qu’il parle avec lui, parce que je suis sûr qu’il suffit d’un déclic mentalement », ajoute Éric Rabesandratana. Reste désormais à savoir si Bradley Barcola finira avec le Ballon d'Or, comme Ousmane Dembélé la saison dernière.