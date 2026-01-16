Le «meilleur du monde» est annoncé au PSG : La surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Bradley Barcola rencontre des difficultés en terme de finition. L'ancien ailier de l'OL n'a plus marqué depuis le 22 novembre, mais la situation n'inquiète par Eric Rabesandratana qui rappelle qu'Ousmane Dembélé a connu la même période avant de devenir le meilleur joueur du monde.

Bien qu'il soit toujours très utilisé par Luis Enrique, Bradley Barcola a déçu ces derniers mois, notamment en ce qui concerne son rendement face au but. Les occasions ratées contre Bilbao et surtout face au Paris FC en Coupe de France ont compté cher au PSG. L'ancien parisien, qui n'a pas marqué depuis le 22 novembre et la victoire face au Havre (3-0), n'arrive donc pas à retrouver son efficacité, mais cela n'inquiète pas Eric Rabesandratana qui prend en exemple Ousmane Dembélé.

Barcola-Dembélé : Même combat ? « Quand je vois Barcola, j’ai l’impression de revoir Dembélé au moment où il n’arrivait pas à finir ses actions. Ce qu’il fait en termes d’accélération, de fixation de l’adversaire, c’est extraordinaire, mais il doit se challenger pour améliorer sa finition », assure-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.