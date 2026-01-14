Transfert de Barcola : La presse anglaise lâche une bombe sur le PSG !

Amadou Diawara

Prêté avec option d'achat par Manchester United, Marcus Rashford pourrait quitter le FC Barcelone à l'issue de cette saison. Alarmé par la situation de l'international anglais, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait exploré l'idée de l'échanger avec Bradley Barcola. Toutefois, Marcus Rashford ne voudrait pas migrer vers la France.

A la peine à Manchester United, Marcus Rashford a rejoint le FC Barcelone lors du dernier mercato estival. En effet, le buteur de 28 ans est prêté au Barça jusqu'au 30 juin. Alors qu'une option d'achat a été négociée entre les différentes parties, Marcus Rashford a la possibilité de poursuivre l'aventure chez les Blaugrana la saison prochaine. Toutefois, le PSG voudrait se muer en trouble-fête sur ce dossier.

Mercato : Le PSG veut échanger Rashford et Barcola Selon les informations de Caught Offside, divulguées ce mercredi matin, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait totalement fan de Marcus Rashford, et ce, depuis plusieurs années. D'ailleurs, l'écurie rouge et bleu aimerait boucler un double transfert XXL impliquant l'actuel numéro 14 du FC Barcelone.