Transfert de Barcola : La presse anglaise lâche une bombe sur le PSG !

Prêté avec option d'achat par Manchester United, Marcus Rashford pourrait quitter le FC Barcelone à l'issue de cette saison. Alarmé par la situation de l'international anglais, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait exploré l'idée de l'échanger avec Bradley Barcola. Toutefois, Marcus Rashford ne voudrait pas migrer vers la France.
A la peine à Manchester United, Marcus Rashford a rejoint le FC Barcelone lors du dernier mercato estival. En effet, le buteur de 28 ans est prêté au Barça jusqu'au 30 juin. Alors qu'une option d'achat a été négociée entre les différentes parties, Marcus Rashford a la possibilité de poursuivre l'aventure chez les Blaugrana la saison prochaine. Toutefois, le PSG voudrait se muer en trouble-fête sur ce dossier.
Mercato : Le PSG veut échanger Rashford et Barcola
Selon les informations de Caught Offside, divulguées ce mercredi matin, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait totalement fan de Marcus Rashford, et ce, depuis plusieurs années. D'ailleurs, l'écurie rouge et bleu aimerait boucler un double transfert XXL impliquant l'actuel numéro 14 du FC Barcelone.
Transfert au PSG : Marcus Rashford refuse de venir en France
A en croire Caught Offside, le PSG aurait examiné l'idée d'échanger Marcus Rashford avec Bradley Barcola (23 ans), qui est engagé jusqu'au 30 juin 2028. Toutefois, l'international anglais ne voudrait pas déménager en France. Par conséquent, le PSG serait contraint de tirer un trait sur Marcus Rashford.