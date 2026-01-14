Révolution au PSG, une star calme tout le monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Devenu l’un des plus grands milieux de terrain du monde sous la houlette de Luis Enrique, Vitinha veut continuer d’écrire l’histoire avec le PSG. Le numéro 17 a accordé un entretien à CNN, dans lequel le Portugais a réaffirmé sa volonté de vouloir faire table rase d’une saison 2024-2025 historique à Paris.

Le PSG a faim de victoire. Au sortir d’une saison historique, le club de la capitale ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. Alors que depuis le titre en Ligue des Champions acquis le 31 mai, joueurs comme dirigeants ont toujours fait part de la volonté parisienne de continuer à aller chercher le maximum de trophées, Vitinha se positionne aussi sur cette envie.

« Nous devons nous concentrer sur l’avenir » « C’est du passé. Il faut en tirer le meilleur parti. Nous devons nous concentrer sur l’avenir. Nous aurons le temps de nous remémorer le passé et d’en profiter, mais je ne pense pas que s’y attarder nous soit utile maintenant. Nous avons de nombreux titres à conquérir, et toute l’équipe et moi-même serons prêts à tout pour y parvenir », a ainsi confié le numéro 17 du PSG pour CNN.