Une star s'annonce au PSG, c'est le choc !

En deux saisons et demi, Luis Enrique pointe à 100 victoires en tant qu'entraîneur du PSG. Le technicien espagnol a atteint ce chiffre au terme d'un succès devant le public du Parc des princes vendredi soir face au LOSC de Bruno Genesio (3-0). Moment qu'il a choisi pour faire plus qu'une simple déclaration d'amour au PSG, un contrat sur la durée.

Le 5 juillet 2023, le Paris Saint-Germain prenait la décision de remplacer Christophe Galtier par Luis Enrique. Le technicien espagnol passé par La Roja et le banc du FC Barcelone notamment s'engageait en faveur du PSG pour deux saisons. Toutefois, avant la fin de son contrat et des multiples succès engrangés par l'équipe première parisienne en 2025, le Paris Saint-Germain annonçait sa prolongation en février dernier.

Luis Enrique puissance 100 au PSG Dès lors, le PSG est allé chercher un nouveau titre de champion de France et de Coupe de France avec une victoire finale en Ligue des champions, une première dans l'histoire du club parisien. Au passage, Luis Enrique continuait d'engranger les résultats positifs et a même atteint la barre de la 100ème victoire sur le banc du PSG vendredi au Parc des princes contre le LOSC (3-0).