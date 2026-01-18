NBA - Wembanyama : La nouvelle relation avec une star !

Pierrick Levallet

Les San Antonio Spurs ont enregistré une nouvelle victoire dans la nuit de ce samedi à ce dimanche. Les hommes de Mitch Johnson se sont imposés face aux Minnesota Timberwolves (126-123). Victor Wembanyama l’a donc emporté face à Anthony Edwards. Et après la partie, le phénomène de 22 ans a laissé entendre qu’il avait noué une relation respectueuse avec la star américaine.

«C’est une marque de respect» « C’est un honneur, et c’est ce qu’il y a de mieux : voir les meilleurs joueurs se donner à fond. Ça nous rend meilleurs, ça me rend meilleur. C’est une marque de respect » a confié Victor Wembanyama dans des propos rapportés par Parlons Basket.