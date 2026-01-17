Wembanyama dit stop : La NBA est sous le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nouvelle année et nouveau look pour Victor Wembanyama. La jeune star des San Antonio Spurs a remarqué depuis un moment la chute progressive de ses cheveux et a pris la décision de tout raser avec un coéquipier de la franchise texane. De quoi susciter de vives réactions dans le roster, mais aussi en NBA. Explications.

A 22 ans, Victor Wembanyama a pris la décision de faire une Kobe Bryant. Témoignant certaines zones dégarnies au niveau de sa chevelure, le franchise player des San Antonio Spurs décidait de tout raser avec un coéquipier. Avant la rencontre remportée contre les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo 119-101 dans la nuit de jeudi à vendredi, Wembanyama se faisait la boule à zéro avec Keldon Johnson.

«J'ai senti qu'il fallait prendre rapidement une décision parce qu'on commençait à en perdre un peu» En conférence de presse après la rencontre, un journaliste a forcément interrogé la star du basket français sur son choix capillaire. « Pouvez-vous décrire la confiance que vous aviez en Keldon lorsqu'il avait la tondeuse dans sa main ? ». Après un rire discret et un moment de réflexion, Victor Wembanyama a répondu cash devant les journalistes présents dans la salle. « Que peut-il mal se passer lorsque le plan est de tout couper (rire) ? Tu ne peux pas te rater. Je gardais cette pensée dans un coin de ma tête depuis un moment. Le fait qu'il veuille aussi le faire m'a tout bonnement convaincu. J'ai senti qu'il fallait prendre rapidement une décision parce qu'on commençait à en perdre un peu ».