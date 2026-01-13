Laure Manaudou avec un nouveau partenaire, l'escapade secrète !

Amadou Diawara

Un an après son frère, Florent, Laure Manaudou fait partie du casting de Danse avec les Stars. Ce lundi, l'ancienne nageuse a fait savoir sur Instagram qu'elle avait retrouvé son partenaire pour démarrer les entrainements en studio. Si Laure Manaudou n'a pas divulgué l'identité de son binôme, il pourrait s'agir de Christian Millette.

Lors de la précédente édition de Danse avec les Stars, Florent Manaudou était en couple avec Elsa Bois. Cette année, c'est au tour de Laure, sa sœur, de s'illustrer sur les parquets de l'émission de TF1. Mais qui est son partenaire ?

«Ça y est, j’ai retrouvé mon partenaire» Alors que le premier prime de Danse avec les Stars 2026 est programmé le vendredi 23 janvier, Laure Manaudou a commencé les répétitions ce lundi. Dans une story postée sur Instagram, l'ancienne nageuse s'est affiché dans un studio sans révéler l'identité de son partenaire. « Ça y est, j’ai retrouvé mon partenaire. (...) En attendant de pouvoir vous révéler avec qui je danse, on s’entraîne », a écrit Laure Manaudou.