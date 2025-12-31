Kylian Mbappé : Transfert improbable, le tacle de la presse espagnole !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, l'international français a empilé les buts. Alors que Kylian Mbappé a inscrit de nombreux penalty, la presse catalane s'en est amusée.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie parisienne, l'attaquant de 27 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi.

Mundo Deportivo s'en prend à Kylian Mbappé Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé démontre qu'il est un serial buteur. En effet, le numéro 10 et capitaine de l'équipe de France a inscrit un nombre incalculable de réalisations sous les couleurs merengue. Mais à en croire Mundo Deportivo, Kylian Mbappé a été bien aidé par les penaltys offerts au Real Madrid. D'ailleurs, le média catalan a chambré le joueur sur le sujet.