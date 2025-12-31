Kylian Mbappé : Transfert improbable, le tacle de la presse espagnole !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, l'international français a empilé les buts. Alors que Kylian Mbappé a inscrit de nombreux penalty, la presse catalane s'en est amusée.
Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie parisienne, l'attaquant de 27 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi.
Mundo Deportivo s'en prend à Kylian Mbappé
Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé démontre qu'il est un serial buteur. En effet, le numéro 10 et capitaine de l'équipe de France a inscrit un nombre incalculable de réalisations sous les couleurs merengue. Mais à en croire Mundo Deportivo, Kylian Mbappé a été bien aidé par les penaltys offerts au Real Madrid. D'ailleurs, le média catalan a chambré le joueur sur le sujet.
«L’équipe où ne voudrait pas jouer Mbappé»
Le club d'Oxford United est actuellement sur une série de 602 jours sans avoir obtenu le moindre penalty. Ce qui n'a pas échappé à Mundo Deportivo. En effet, le média espagnol a utilisé cette statistique pour égratigner Kylian Mbappé et le Real Madrid. D'après Mundo Deportivo, Oxford United est « l’équipe où ne voudrait pas jouer Mbappé ». Si le club anglais n'a pas eu un seul penalty en un an et demi, l'attaquant de 27 ans en a frappé 24 sur cette période, dont 20 avec le maillot du Real Madrid.