Kylian Mbappé : La séparation annoncée avec une star ?

Pierrick Levallet

Et si Vinicius Jr quittait le Real Madrid à l’issue de la saison ? Passé dans l’ombre de Kylian Mbappé, l’international auriverde n’accepterait pas vraiment sa situation. Le Brésilien hésiterait donc à prolonger son contrat, qui expire en juin 2027, ce qui pourrait l’amener à être poussé vers la sortie l’été prochain.

Kylian Mbappé est en train de faire une victime colossale au Real Madrid. Depuis l’arrivée du capitaine de l’équipe de France en provenance du PSG, Vinicius Jr a été relégué à un rôle secondaire. Et l’international auriverde n’aurait toujours pas accepté cette situation. Et le frustration se voudrait grandissante chez l’attaquant de 25 ans.

Vinicius Jr sur le départ au Real Madrid ? L’avenir de Vinicius Jr au Real Madrid serait assez incertain. Le Brésilien hésiterait à prolonger son contrat, qui expire en juin 2027. Et comme le rapporte Defensa Central, il pourrait ainsi quitter la Casa Blanca si jamais aucun accord ne peut être trouvé entre les deux parties.