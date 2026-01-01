Estelle Denis : Rupture confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une sacrée rupture pour Estelle Denis. Après une brillante carrière dans le journalisme de sport, l'ancienne compagne de Raymond Domenech a décidé de tout changer lorsqu'elle rejoint RMC en 2021 pour lancer une émission généraliste Estelle Midi. Elle est également depuis peu de temps à la présentation de Ça se discute pour relance l’émission phare de Jean-Luc Delarue. Une rupture au sein de sa carrière qu'Estelle Denis a commenté.

Estelle Denis, le changement radical « Mais le sport, c’est de l’info à part entière. C’est l’école de la rigueur. Le sport n’est pas le parent pauvre de l’information. Regardez Michel Drucker, Michel Denisot, Denis Brogniart, Gérard Holtz et Patrick Chêne qui ont présenté le JT… Le sport mène à tout ! », lance-t-elle dans une interview accordée à Télé Cable Sat Hebdo avant de se prononcer sur le retour de Ça se discute, l’émission emblématique de Jean-Luc Delarue.