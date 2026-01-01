Estelle Denis : Rupture confirmée !

2021 marque une rupture importante dans la carrière d'Estelle Denis qui va rompre avec le journalisme de sport en rejoignant RMC. Elle lance alors Estelle Midi, une émission généraliste qui fonctionne très bien. Et depuis peu, elle a également relancer Ça se discute, l’émission emblématique de Jean-Luc Delarue.
C'est une sacrée rupture pour Estelle Denis. Après une brillante carrière dans le journalisme de sport, l'ancienne compagne de Raymond Domenech a décidé de tout changer lorsqu'elle rejoint RMC en 2021 pour lancer une émission généraliste Estelle Midi. Elle est également depuis peu de temps à la présentation de Ça se discute pour relance l’émission phare de Jean-Luc Delarue. Une rupture au sein de sa carrière qu'Estelle Denis a commenté.
Estelle Denis, le changement radical
« Mais le sport, c’est de l’info à part entière. C’est l’école de la rigueur. Le sport n’est pas le parent pauvre de l’information. Regardez Michel Drucker, Michel Denisot, Denis Brogniart, Gérard Holtz et Patrick Chêne qui ont présenté le JT… Le sport mène à tout ! », lance-t-elle dans une interview accordée à Télé Cable Sat Hebdo avant de se prononcer sur le retour de Ça se discute, l’émission emblématique de Jean-Luc Delarue.
«Le sport mène à tout !»
« Faire cette émission est un bonheur. Je fais des rencontres formidables. Pour moi, c’est un kif », ajoute Estelle Denis qui conclut en évoquant sa joie d'animer Estelle Midi sur RMC : « On ne se dispute pas, on se titille ! On donne des infos du quotidien mais on rigole beaucoup dans l’émission. Quand je croise les auditeurs, ils me disent que ça leur met du sourire pour la journée. On peut parler de la réforme des retraites mais de façon légère. On est ancrés dans le quotidien des gens (...) On parle très peu de politique. Je ne pense pas polariser la société quand on parle de la pêche ou des nouveaux cadeaux de Noël ».