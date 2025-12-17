Zidane - Domenech : Le clash dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir collaboré en équipe de France à l'occasion de la Coupe du Monde 2006, Raymond Domenech et Zinedine Zidane n'ont pas forcément conservé d'excellents rapports. Et en 2022, dans un entretien accordé à L'EQUIPE, l'ancien numéro 10 n'a pas hésité à régler ses comptes avec Domenech...

De retour en équipe de France en 2005, Zinedine Zidane n'avait pas hésité à sortir de sa retraite internationale pour qualifier les Bleus et même disputer la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Auteur d'une très belle compétition avec son brassard de capitaine et son légendaire numéro 10 floquée au dot du maillot bleu, Zidane semble pourtant avoir vécu une collaboration compliquée avec Raymond Domenech, le sélectionneur de l'époque en équipe de France.

Domenech critiqué par Zidane Et en 2022, dans les colonnes de L'EQUIPE, il reprochait notamment à Domenech le fait de l'avoir remplacé dans le deuxième match de Coupe du Monde face à la Corée du Sud : « Il (Raymond Domenech) me sort pour faire entrer David Trezeguet (90e + 1). Mais qui va le faire marquer, David ? Ce n'était pas clair. J'ai les glandes et je le lui fais savoir. Il y a plein de choses qui s'étaient aussi passées, avant. Des histoires racontées sur mon retour qui n'étaient pas la réalité. J'ai décidé de tracer mon truc à ce moment. On a même décidé de tracer notre truc ensemble. Et ça allait le faire. C'était lancé », indiquait Zidane.