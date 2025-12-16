Discussion secrète avec Zidane : C’est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane, le jour de gloire est bientôt arrivé. Désireux de chanter la Marseillaise en tant que sélectionneur de l’équipe de France, le champion du monde 98 a pris son mal en patience et sa détermination devrait être bientôt récompensée après cinq années d’attente. Un accord verbal avec la Fédération française de football aurait été passé. C’est fini.

Cela fera cinq ans que Zinedine Zidane est inactif. L’ancien coach du Real Madrid a été annoncé dans certaines grosses écuries du football européen sans jamais donner son aval. La cause ? Son rêve bleu évoqué à plusieurs reprises, à savoir prendre les rênes de l’équipe de France A.

«L'accord de Zinedine Zidane n'est qu'un accord verbal» A moins d’un séisme d’ici-là, le vœu de Zinedine Zidane sera exaucé après la Coupe du monde 2026 et le départ de Didier Deschamps au terme de 14 années de bons et loyaux services à son poste. Le journaliste Fabrizio Romano l’assure, Zidane et la Fédération française de football se sont déjà mis d’accord. « L'accord de Zinedine Zidane n'est qu'un accord verbal avec la Fédération française pour 2026, après la Coupe du monde, afin de remplacer Didier Deschamps. La présence de Zidane au Bernabéu pour le match Real Madrid-Manchester City ne signifie pas nécessairement que Zidane deviendra le nouveau manager du Real Madrid ».