Zidane arrive : Deschamps, la proposition dingue sur Canal+ !

La fin d’une relation de 14 ans approche entre Didier Deschamps et l’équipe de France. Le mythique sélectionneur des Bleus va passer la main… à Zinedine Zidane dans les prochains mois une fois que le rideau sera tombé sur la Coupe du monde. Et après ? Hervé Mathoux a une idée pour le prochain challenge de Deschamps.

Zinedine Zidane devrait, sauf énorme revirement de situation, bénéficier du vestiaire de l’équipe de France une fois la Coupe du monde 2026 terminée, sonnant le glas de l’ère Didier Deschamps qui aura duré 14 ans. En interview avec L’Équipe, le président de la FFF qu’est Philippe Diallo ne vendait pas officiellement la mèche en novembre dernier. « Il peut se passer plein de choses qui ne seraient pas celles que les gens attendent. Maintenant, je l'ai dit, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Zinédine Zidane, à la fois pour ce qu'il a apporté au football français, ce qu'il a aussi démontré en tant qu'entraîneur, en gagnant des trophées ».

Deschamps cède sa place en équipe de France, à qui le tour ? Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé la tendance sur sa chaîne YouTube la semaine dernière concernant la future signature de Zidane en équipe de France. Quel avenir pour Didier Deschamps ? Alors que Xabi Alonso ne semble plus faire l’unanimité à la Casa Blanca, on parle déjà d’un licenciement dans la presse, Hervé Mathoux a soumis une proposition en plein direct sur les antennes de Canal+.