Deschamps : «Je vais me faire défoncer…», la sortie de Bertrand Latour sur son avenir

Lors de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'Equipe de France. Il n'a pas fermé la porte à d'autres projets pour la suite et il pourrait entraîner une autre équipe. Au moment d'évoquer la situation au Real Madrid, Bertrand Latour n'a pas hésité à être assez cash concernant la possibilité de voir Deschamps débarquer à Madrid.
Après 14 ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps va laisser sa place. Si son successeur semble être Zinédine Zidane, il aurait beaucoup de mal à faire le chemin inverse par rapport à son ancien coéquipier. En effet, Bertrand Latour a évoqué l'avenir du sélectionneur après la Coupe du monde 2026, un avenir qu'il n'imagine pas du tout au Real Madrid.
Deschamps au Real Madrid, Bertrand Latour ne valide pas
Alors que le Real Madrid présente des difficultés actuellement, l'avenir de Xabi Alonso est remis en question. Difficile pour Bertrand Latour d'imagine que Didier Deschamps puisse correspondre aux attentes. « Il parle espagnol Deschamps ou pas ? Je vais me faire défoncer, mais ce n’est pas grave. Est-ce que Deschamps c’est l’idée que l’on se fait d’un entraîneur sur le banc à Madrid ? Je ne suis pas sûr » déclare-t-il au Canal Football Club.
Deschamps ne correspond pas au Real Madrid
Souvent critiqué ces dernières années pour le jeu assez pauvre proposé par l'Equipe de France, Didier Deschamps peine à convaincre Bertrand Latour. Si on ne sait pas encore quel poste il occupera, la perspective de le voir débarquer au Real Madrid suscite un certain intérêt... « Il y a, me semble-t-il, dans l’idée du Real Madrid, un certain goût pour l’élégance, le beau jeu, qui ne correspond pas tout à fait à ce que produit Deschamps, il me semble. Mais j’adorerais le voir, ce serait bien, pourquoi pas » poursuit Latour.