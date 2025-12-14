Zinedine Zidane : C'est validé !

Présenté comme l'immense favori à la succession de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, Zinedine Zidane pourrait officiellement prendre ses fonctions après la Coupe du monde. Une tendance confirmée par Hugo Lloris, qui ne voit pas d'autre issu à ce feuilleton.
C'est un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour remplacer Didier Deschamps. La seule interrogation concerne le timing dans l'annonce. Mais dans tous les cas, Hugo Lloris, ancien capitaine des Bleus, valide la future arrivée de Zizou.
Zidane en équipe de France, Lloris valide
« Si l’on se fie aux bruits de couloir et aux médias, ce devrait être le cas. Je n’ai pas les éléments mais ce que je souhaite, c’est que ça ne déstabilise pas l’équipe de France. Tout doit être clair pour l’annonce, en mars, en juillet après la Coupe du monde… », confie-t-il dans une interview accordée au JDD avant de poursuivre.
«Ce devrait être le cas»
« Tout doit être fait pour le bien de l’équipe de France. Avant chaque grande compétition, il y a toujours un peu de déstabilisation. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution mais si on doit attendre juillet et que ça fuse de partout en termes de rumeurs, ce n’est pas l’idéal. Il ne faut pas que ça devienne un poids, il faut que cela reste positif », ajoute Hugo Lloris.