Zinedine Zidane : C'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme l'immense favori à la succession de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, Zinedine Zidane pourrait officiellement prendre ses fonctions après la Coupe du monde. Une tendance confirmée par Hugo Lloris, qui ne voit pas d'autre issu à ce feuilleton.

C'est un secret de Polichinelle, Zinedine Zidane sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour remplacer Didier Deschamps. La seule interrogation concerne le timing dans l'annonce. Mais dans tous les cas, Hugo Lloris, ancien capitaine des Bleus, valide la future arrivée de Zizou.

Zidane en équipe de France, Lloris valide « Si l’on se fie aux bruits de couloir et aux médias, ce devrait être le cas. Je n’ai pas les éléments mais ce que je souhaite, c’est que ça ne déstabilise pas l’équipe de France. Tout doit être clair pour l’annonce, en mars, en juillet après la Coupe du monde… », confie-t-il dans une interview accordée au JDD avant de poursuivre.