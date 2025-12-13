Deschamps : «J’appelle Benzema», l'annonce en direct !

Axel Cornic

La carrière internationale de Karim Benzema n’a jamais été linéaire et le dernier épisode en 2022, a laissé un gout d’inachevé. Mais le Ballon d’Or a récemment relancé les débats, puisque dans un entretien il a ouvert la porte à un possible retour en équipe de France pour la Coupe du monde 2026, qui débutera dans quelques mois.

C’est le gros débat qui enflamme cette fin d’année. Absent depuis des années et vraisemblablement en désaccord total avec Didier Deschamps, Karim Benzema est prêt à revenir. C’est e tout cas ce que l’ancien du Real Madrid a annoncé tout récemment, déclenchant des vives réactions.

« Pourquoi il n’a pas tendu la main plus tôt à Deschamps ? » Pour Denis Charvet, l’attaquant de 37 ans aurait sa place avec l’équipe de France. « Oui pour moi tu ne tires pas un trait sur l'équipe de France. La seule chose qui me surprend, c’est pourquoi il n’a pas tendu la main plus tôt à Deschamps ? » a déclaré l’ancien rugbyman, dans l’émission Grande Gueules du Sport.