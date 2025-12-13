Zidane arrive : Deschamps vend la mèche pour son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane pour prendre les commandes de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, l’une des questions est de savoir de quoi sera fait l’avenir de Didier Deschamps. Que va-t-il faire après 14 ans à la tête des Bleus ? Ce samedi, le principal intéressé a fait une grande annonce, écartant alors une piste pour la suite.

Didier Deschamps et l’équipe de France, c’est bientôt terminé ! Après la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des Bleus va laisser sa place, vraisemblablement à Zinedine Zidane. Mais que va-t-il faire après ? Deschamps n’aurait visiblement pas l’intention de prendre du bon temps et certains ont évoqué sa volonté d’entraîner à nouveau en club. D’autres lui ont également prêté des envies de briguer la présidence de la FFF.

« Cela ne fait pas partie de mon programme dans les années futures » Ce samedi, Didier Deschamps a d’ailleurs été très clair à propos de ce poste de président de la FFF. Rapporté par L’Equipe, le sélectionneur de l’équipe de France a alors assuré : « À titre personnel, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, a-t-il confié. Je me sens toujours jeune, au moins dans ma tête. J'ai bien conscience que c'est ma dernière assemblée générale. Je n'ai aucune ambition présidentielle (pour la FFF). Cela ne fait pas partie de mon programme dans les années futures. Dans mon fonctionnement, ce qui est important c'est aujourd'hui et demain ».