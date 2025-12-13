Zidane - Le divorce qui coûte une fortune : Il raconte tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 2001, Zinedine Zidane avait décidé de franchir une nouvelle étape dans sa carrière et avait donc acté son divorce avec la Juventus Turin pour signer au Real Madrid, dans le cadre d'un onéreux transfert avoisinant les 80M€. L'ancien meneur de jeu des Bleus se livre sans détour sur ce choix de carière.

Après cinq saisons passées à la Juventus Turin (1996-2001), Zinedine Zidane avait besoin d'un nouveau challenge pour franchir un cap, et il avait donc répondu favorablement à l'intérêt du Real Madrid. Le club merengue n'avait pas hésité à débourser 80M€ pour faire venir la star de l'équipe de France, qui est donc devenue à l'époque le joueur le plus cher de l'histoire. Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE en 2022, Zidane s'es longuement confié sur son divorce avec la Juve pour rejoindre le Real Madrid. Un divorce qui a rapporté gros au club italien.

« J’avais besoin de cette relance » « C’est ce qui me manquait après la Juventus. Aller dans le plus grand club du monde (…) Je venais d’avoir 29 ans. J’avais de la bouteille. Mais je savais qu’il me manquait ça, le Real Madrid. Quelque part, il me fallait ce départ pour rebooster ma carrière. J’étais à la Juve depuis cinq ans, j’avais tout gagné à part la Ligue des champions. On l’a perdue deux fois. J’avais besoin de cette relance, de ce nouveau challenge », confie Zinedine Zidane sur ce choix majeur.