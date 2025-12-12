Zidane : Le scandale avec la presse !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir décidé de prendre sa retraite internationale, Zinédine Zidane revient en 2005 mais son retour ne fait pas plaisir à tout le monde. Du moins, c'est que les médias ont dit à propos de Jérôme Rothen, avec qui la légende française a eu une altercation en 2004 lors d'un match de Ligue des champions entre l'AS Monaco et le Real Madrid. Une prise de position qui n'était pas du tout réelle d'après Rothen.

Au cours de sa carrière, Zinédine Zidane n'a pas eu que des bonnes relations avec ses coéquipiers en Equipe de France. En effet, à la suite de son altercation avec Jérôme Rothen, les échanges ont été plutôt timides entre les deux hommes. D'ailleurs, celui qui est aujourd'hui devenu consultant sur RMC estime que la situation a été envenimée par les médias.

Rothen en froid avec Zidane, il accuse les médias Lors de son retour avec les Bleus en 2005, Zinédine Zidane n'a pas fait plaisir à tout le monde avec cette nouvelle apparemment. Parmi les déçus du retour du Ballon d'Or 1998, Jérôme Rothen a été désigné par la presse. « La relation que j’avais suite à cette altercation, où on ne se disait quasiment plus bonjour… Et en plus, il est revenu en 2005. On m’a fait passer pour ceux qui étaient déçus qu’il revienne alors que pas du tout. Ce sont les médias qui ont mis ça, qui ont insisté là-dessus. Je me suis retrouvé au milieu de tout ça, dans cette tempête-là » explique-t-il sur les ondes de RMC.