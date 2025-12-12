Zidane, le nouveau mariage annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane n'a pas exercé au poste d'entraîneur d'un club. Le champion du monde 1998 semble attendre son heure pour prendre la succession de Didier Deschamps en Equipe de France. La perspective d'entraîner Rayan Cherki, en pleine explosion, semble lui plaire tout particulièrement.

En début d'année, Didier Deschamps a annoncé officiellement son départ de l'Equipe de France à l'issue de la Coupe du monde 2026. Forcément, Zinédine Zidane est largement pressenti pour prendre sa suite. Le Français pourrait retrouver une nouvelle génération portée par exemple par Rayan Cherki, qui marque de plus en plus les esprits à Manchester City.

Zidane attend son heure Il y a quelques mois, Zinédine Zidane n'a pas caché ses ambitions quant à l'Equipe de France. « Je me sens légitime en équipe de France où j’ai joué et passé pratiquement 12, 13, 14 ans comme joueur. Bien sûr c’est un rêve, j’ai hâte. J’ai toujours respecté le football et les gens, donc ce n’est pas vraiment le bon moment. Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l’occasion se présente » confiait-il.