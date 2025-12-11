Clash avec Deschamps : Benzema se lâche dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2022, alors que Karim Benzema quitte le Qatar, officiellement pour une blessure, plusieurs informations suggèrent que la situation serait bien différente en coulisses. Didier Deschamps continue d'affirmer que l'ancien attaquant du Real Madrid était bien blessé, mais le joueur refuse toujours de donner sa version.

De retour en équipe de France pour disputer l'Euro 2021 à la surprise générale, Karim Benzema s'apprêter également à prendre part à la deuxième Coupe du monde de sa carrière, après celle de 2014. Cependant, l'ancien attaquant du Real Madrid avait quitté le Qatar avant même le début de la compétition, officiellement à cause d'une blessure. Mais plusieurs informations ont circulé concernant le fait que Karim Benzema aurait pu revenir pour les huitièmes de finale, ce qui a semé le trouble sur les réelles motivations de Didier Deschamps. Un épisode sur lequel le Ballon d'Or 2022 refuse toutefois de s'attarder.

Benzema s'agace de la polémique avec Deschamps « Moi, je ne suis pas là pour parler de ces choses-là. Et je ne suis pas là pour revenir sur ça... Ça y est, c'est terminé. On va parler de cette histoire pendant trente ans ? Je ne suis pas là pour alimenter encore la polémique. C'est du passé pour moi. On passe à autre chose », lance-t-il dans des propos accordés à L'EQUIPE. Mais cela ne l'empêche pas pour autant d'ouvrir la porte à un retour en équipe de France pour la prochaine Coupe du monde.