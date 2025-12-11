Séparation officielle pour Zidane : L’annonce déchirante !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Retraité des terrains depuis la finale de la Coupe du Monde 2006, Zinedine Zidane avait officialisé sa séparation avec le Real Madrid et l’équipe de France quelques mois auparavant. Retour sur cette annonce déchirante de l’ancien numéro 10, qui sentait son corps lui dire stop à cette époque.

Interrogé au micro de Canal + en avril 2006, juste avant la Coupe du Monde en Allemagne, Zinedine Zidane avait profité de l’occasion pour officialiser son départ à la retraite. Le meneur de jeu s’apprêtait donc à mettre un terme à ses deux belles aventures au Real Madrid et en équipe de France, et il s’était confié sans détour sur les raisons de cette séparation et de cette fin de carrière.

« C’est surtout mon corps » « Après le Mondial, j’arrêterai de jouer au foot. C’est une décision définitive, que j’ai mûrement réfléchie et que je devais prendre avant le Mondial. J’arrive à un âge où c’est de plus en plus difficile de récupérer. C’est surtout mon corps », indiquait Zinedine Zidane, qui a préféré s’arrêter au bout moment plutôt que de faire l’année de trop.