Didier Deschamps : Le divorce est acté !

En froid depuis plusieurs années, Christophe Dugarry et Didier Deschamps ne risquent pas de se rabibocher avec les propos de l'ancien attaquant de l'OM qui n'est pas pleinement convaincu par le bilan du sélectionneur de l'équipe de France, qui cédera son poste l'été prochain après la Coupe du monde.

C'est un secret de Polichinelle, entre Christophe Dugarry et Didier Deschamps, ce n'est pas l'amour fou. Et le divorce entre les deux hommes semble même acté avec les propos de l'ancien attaquant qui s'en prend au bilan du sélectionneur des Bleus depuis son arrivée.

Deschamps-Dugarry, rupture confirmée « Après, un titre en sept compétitions, est-ce que ce sera extraordinaire ou pas… On aura le temps de faire le débat s’il ne gagne pas. Il n’a qu’un seul titre, avec une génération de joueurs exceptionnelle. Il y en a qui n’en ont pas gagné du tout, effectivement… », lâche-t-il dans des propos accordés à Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.