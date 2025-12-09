Didier Deschamps : Le divorce est acté !

En froid depuis plusieurs années, Christophe Dugarry et Didier Deschamps ne risquent pas de se rabibocher avec les propos de l'ancien attaquant de l'OM qui n'est pas pleinement convaincu par le bilan du sélectionneur de l'équipe de France, qui cédera son poste l'été prochain après la Coupe du monde.
C'est un secret de Polichinelle, entre Christophe Dugarry et Didier Deschamps, ce n'est pas l'amour fou. Et le divorce entre les deux hommes semble même acté avec les propos de l'ancien attaquant qui s'en prend au bilan du sélectionneur des Bleus depuis son arrivée.
Deschamps-Dugarry, rupture confirmée
« Après, un titre en sept compétitions, est-ce que ce sera extraordinaire ou pas… On aura le temps de faire le débat s’il ne gagne pas. Il n’a qu’un seul titre, avec une génération de joueurs exceptionnelle. Il y en a qui n’en ont pas gagné du tout, effectivement… », lâche-t-il dans des propos accordés à Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
«Il n’a qu’un seul titre, avec une génération de joueurs exceptionnelle»
« Après, quand on est Didier Deschamps, est-ce qu’on a envie de finir par une victoire, ou est-ce qu’on a envie de redorer une forme de blason, une image, car on lui reproche d’avoir un jeu très moyen, voire souvent ennuyeux. Est-ce qu’il ne va pas vouloir, sur cette Coupe du Monde, aussi y mettre la manière… Moi, j’ai toujours pensé que pour gagner des matches, il fallait toujours bien jouer au football. Mais l’histoire du foot nous a aussi montrés le contraire. Il faut aussi avoir de la réussite, des coups de sifflet de l’arbitre… Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, ça c’est certain. Après, la cerise sur le gâteau, ce serait de gagner avec un style de jeu. Ce qu’a réalisé l’Espagne pendant des années, même l’Allemagne à un moment qui avait un jeu identifié et de grande qualité… Je pense qu’on a montré des choses qui n’étaient pas mal. On a eu du mal à le montrer sur la durée. Peut-être que là, il va vouloir montrer quelque chose de différent en termes de jeu », ajoute Christophe Dugarry.