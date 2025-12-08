Didier Deschamps : Ce champion du monde français dévoile sa face cachée…

En marge du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 vendredi dernier, Didier Deschamps nous a offert une scène amusante à la télévision argentine en chantant « María » de Ricky Martin. Ce qui n’a pas surpris Steve Mandanda, habitué à voir le sélectionneur de l’équipe de France aussi décontracté, même si cette image contraste avec celle qu’il peut renvoyer.
L’équipe de France est désormais presque fixée et connait deux de ses trois adversaires de la phase de groupe de la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont hérité d’un groupe difficile, composé du Sénégal, de la Norvège et du vainqueur du barrage intercontinental opposant la Bolivie, le Suriname et l’Irak.
Quand Deschamps chante « María » de Ricky Martin
Un tirage qui n’a donc pas été très clément avec l’équipe de France, mais cela n’a semble-t-il pas inquiété Didier Deschamps outre mesure. Au micro de la journaliste argentine Sofi Martinez de Telefe, le sélectionneur des Bleus est apparu décontracté, allant même jusqu’à fredonner la chanson « María » de Ricky Martin et les paroles : « Un, dos, tres… un pasito pa’lante, María ».
« C’est vrai qu’on le voit toujours très sérieux, mais il adore taquiner »
« Il est très souvent comme ça en groupe et au quotidien. C’est vrai qu’on le voit toujours très sérieux, mais il adore taquiner », a réagi Steve Mandanda dans le Canal Football Club sur Canal+ à la vue de la vidéo de Didier Deschamps. Le champion du monde 2018 n’a en revanche pas été convaincu par les talents de chanteur de son ancien entraîneur : « Par contre, je pense que The Voice, c’est pas pour lui (rire). »