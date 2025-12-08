Didier Deschamps : Ce champion du monde français dévoile sa face cachée…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En marge du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 vendredi dernier, Didier Deschamps nous a offert une scène amusante à la télévision argentine en chantant « María » de Ricky Martin. Ce qui n’a pas surpris Steve Mandanda, habitué à voir le sélectionneur de l’équipe de France aussi décontracté, même si cette image contraste avec celle qu’il peut renvoyer.

L’équipe de France est désormais presque fixée et connait deux de ses trois adversaires de la phase de groupe de la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont hérité d’un groupe difficile, composé du Sénégal, de la Norvège et du vainqueur du barrage intercontinental opposant la Bolivie, le Suriname et l’Irak.

Quand Deschamps chante « María » de Ricky Martin Un tirage qui n’a donc pas été très clément avec l’équipe de France, mais cela n’a semble-t-il pas inquiété Didier Deschamps outre mesure. Au micro de la journaliste argentine Sofi Martinez de Telefe, le sélectionneur des Bleus est apparu décontracté, allant même jusqu’à fredonner la chanson « María » de Ricky Martin et les paroles : « Un, dos, tres… un pasito pa’lante, María ».