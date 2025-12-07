Deschamps s'en va, le coup de fil qui change tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

International français espoir qui a fait ses classes avec les différentes catégories dans les équipes de France, Ayyoub Bouaddi (18 ans) est convoité par le Maroc et son sélectionneur Walid Regragui. Un rapprochement concret serait à signaler entre les parties concernées ces derniers temps. Didier Deschamps, avant de quitter ses fonctions de sélectionneur l'été prochain, a fait un pas décisif pour qu'il devienne un joueur de l'équipe de France A.

Didier Deschamps a dit stop. Dès le mois de janvier dernier dans le cadre de l'Opération Pièces Jaunes, le sélectionneur de l'équipe de France affirmait qu'il ne prolongerait pas son contrat le liant à la Fédération française de football jusqu'en juillet 2026. En ce sens, après 14 ans de bons et loyaux services, DD cédera les rênes de l'équipe de France à un autre coach une fois la Coupe du monde 2026 passée.

Bouaddi convoité par les clubs européens... et le Maroc ? D'ici-là, Didier Deschamps serait susceptible de sécuriser une pépite du football français. Le jeune Ayyoub Bouaddi (18 ans) fait fureur au LOSC au point de choquer son coéquipier vétéran Olivier Giroud qui a tenu un discours élogieux à son égard au média Carré tant pour le joueur que pour la personne qu'il est. Alors qu'il figurerait dans les petits papiers du PSG, de Manchester United, du Real Madrid ainsi que de l'Inter, Bouaddi semblait jusqu'à peu bien parti pour défendre les couleurs du Maroc en sélection. Avant que Didier Deschamps ne fasse irruption dans cette affaire.