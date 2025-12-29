Transfert d’un attaquant : Nouvelle surprise à l’OL ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté avec une option d’achat estimée à 5M€ par le RC Lens l’été dernier, Martin Satriano finira-t-il la saison à l’OL ? L’attaquant âgé de 24 ans, auteur de seulement trois buts toutes compétitions confondues, a vu un nouveau concurrent débarquer en la personne d’Endrick et intéresse plusieurs clubs de Liga.

Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Endrick est arrivé vendredi dernier à Lyon. Ce lundi, l’attaquant âgé de 19 ans a effectué son premier entraînement avec l’OL, où il sera en concurrence avec Martin Satriano. À moins que l’international uruguayen (1 sélection) ne parte au cours du mois de janvier.

L’OL va devoir lever l’option d’achat de Satriano Martin Satriano ne s’est pas vraiment imposé depuis son arrivée l’été dernier, d’où la nécessité pour l’OL de recruter un autre attaquant. Prêté par le RC Lens, les Gones devraient être contraints de lever son option d’achat, estimée à 5M€. Comme l’expliquait L’Equipe, elle deviendra obligatoire si le club conserve son statut professionnel.