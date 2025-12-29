Transfert d’un attaquant : Nouvelle surprise à l’OL ?

Prêté avec une option d’achat estimée à 5M€ par le RC Lens l’été dernier, Martin Satriano finira-t-il la saison à l’OL ? L’attaquant âgé de 24 ans, auteur de seulement trois buts toutes compétitions confondues, a vu un nouveau concurrent débarquer en la personne d’Endrick et intéresse plusieurs clubs de Liga.
Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Endrick est arrivé vendredi dernier à Lyon. Ce lundi, l’attaquant âgé de 19 ans a effectué son premier entraînement avec l’OL, où il sera en concurrence avec Martin Satriano. À moins que l’international uruguayen (1 sélection) ne parte au cours du mois de janvier.
L’OL va devoir lever l’option d’achat de Satriano
Martin Satriano ne s’est pas vraiment imposé depuis son arrivée l’été dernier, d’où la nécessité pour l’OL de recruter un autre attaquant. Prêté par le RC Lens, les Gones devraient être contraints de lever son option d’achat, estimée à 5M€. Comme l’expliquait L’Equipe, elle deviendra obligatoire si le club conserve son statut professionnel.
Trois clubs de Liga intéressés par Satriano
Si l’OL souhaite se séparer de Martin Satriano, il pourrait en avoir la possibilité. Car, pour Radio Marca, le journaliste Matteo Moretto a fait savoir que plusieurs clubs de Liga étaient intéressés par le joueur âgé de 24 ans. En effet, Levante, Gérone et Elche sont tous les trois sur la piste de l’attaquant lyonnais.