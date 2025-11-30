OL : Transfert confirmé, c'est la folie !

Cet été, l’OL décidait de recruter un buteur en remplacement de Georges Mikautadze. Ainsi, Martin Satriano rejoignait le club rhodanien en provenance de Brest dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. L'Uruguayen, qui va rejoindre définitivement Lyon, a impressionné ce dimanche soir.
Après une saison tourmentée financièrement parlant, l’OL a été contraint de tenter certains coups sur le mercato. Avec la vente de Georges Mikautadze à Villarreal, le club rhodanien a décidé de s’attacher les services d’un attaquant en la personne de Martin Satriano. Arrivé en provenance de Brest, l’Uruguayen a eu du mal en ce début de saison.
Martin Satriano a galéré à l’OL
Si Paulo Fonseca lui fait encore confiance, l’entraîneur lyonnais a souvent privilégié d’autres options au sein de son onze de départ. Toujours embourbé dans une situation financière compliquée, l’OL va devoir lever l’option d’achat de Martin Satriano comme l’annonce l’Equipe ce dimanche.
Son transfert déjà confirmé ?
En effet, cette option d’achat de 5M€ concernant l’attaquant de 24 ans devenait obligatoire à une condition bien précise : si l’OL venait à conserver son statut professionnel. Un scénario qui se confirme de jour en jour, et qui va donc déclencher ce transfert, alors que ce dimanche soir face à Nantes, Satriano s'est enfin révélé avec un magnifique doublé à la clé.