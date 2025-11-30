OL : Transfert confirmé, c'est la folie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’OL décidait de recruter un buteur en remplacement de Georges Mikautadze. Ainsi, Martin Satriano rejoignait le club rhodanien en provenance de Brest dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. L'Uruguayen, qui va rejoindre définitivement Lyon, a impressionné ce dimanche soir.

Après une saison tourmentée financièrement parlant, l’OL a été contraint de tenter certains coups sur le mercato. Avec la vente de Georges Mikautadze à Villarreal, le club rhodanien a décidé de s’attacher les services d’un attaquant en la personne de Martin Satriano. Arrivé en provenance de Brest, l’Uruguayen a eu du mal en ce début de saison.

Martin Satriano a galéré à l’OL Si Paulo Fonseca lui fait encore confiance, l’entraîneur lyonnais a souvent privilégié d’autres options au sein de son onze de départ. Toujours embourbé dans une situation financière compliquée, l’OL va devoir lever l’option d’achat de Martin Satriano comme l’annonce l’Equipe ce dimanche.