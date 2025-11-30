«Une année de torture» : Il vit un enfer à l’OM, un joueur n’en revient pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mis à l’écart par l’Olympique de Marseille la saison dernière avant de rebondir au LOSC, Chancel Mbemba n’a pas oublié ces derniers mois difficiles à vivre. Dans un entretien accordé au Canal Football Club, diffusé ce dimanche soir sur la chaîne cryptée, le défenseur congolais est revenu sur son « année de torture » à l’OM.

Aujourd’hui au LOSC, Chancel Mbemba retrouve le plaisir de jouer après une année dans le loft de l’OM. Après avoir été un cadre de l’effectif phocéen, le défenseur de 31 ans avait été mis de côté par ses dirigeants, souhaitant le vendre. Une plainte a depuis été déposée contre le club. Interrogé par le Canal Football Club, le Congolais est revenu sur ce divorce houleux et affirme ne pas connaître les raisons de son conflit avec l’OM.

« J’ai subi une année de torture » « Mon avocat sait, mais moi, c’est le foot, répond Mbemba dans un entretien diffusé ce dimanche soir sur Canal +. Moi, j’ai subi une année de torture dans la presse, de la torture morale, mais je ne sais pas, je ne sais pas… »