«Une année de torture» : Il vit un enfer à l’OM, un joueur n’en revient pas !

Mis à l’écart par l’Olympique de Marseille la saison dernière avant de rebondir au LOSC, Chancel Mbemba n’a pas oublié ces derniers mois difficiles à vivre. Dans un entretien accordé au Canal Football Club, diffusé ce dimanche soir sur la chaîne cryptée, le défenseur congolais est revenu sur son « année de torture » à l’OM.
Aujourd’hui au LOSC, Chancel Mbemba retrouve le plaisir de jouer après une année dans le loft de l’OM. Après avoir été un cadre de l’effectif phocéen, le défenseur de 31 ans avait été mis de côté par ses dirigeants, souhaitant le vendre. Une plainte a depuis été déposée contre le club. Interrogé par le Canal Football Club, le Congolais est revenu sur ce divorce houleux et affirme ne pas connaître les raisons de son conflit avec l’OM.
« J’ai subi une année de torture »
« Mon avocat sait, mais moi, c’est le foot, répond Mbemba dans un entretien diffusé ce dimanche soir sur Canal +. Moi, j’ai subi une année de torture dans la presse, de la torture morale, mais je ne sais pas, je ne sais pas… »
Chancel Mbemba a tourné la page
Le mois dernier, Chancel Mbemba avait tenu un message d’apaisement après la victoire de son équipe contre le FC Nantes. « Je respecte Marseille, je reste le club. Je dis merci à Pablo, à tous les supporters et à mes anciens coéquipiers. Grâce à eux, j’ai pu progresser et montrer mes qualités, confiait-il au micro de Ligue 1 +. Merci aussi au président de Lille, car peu de gens croyaient en moi. Merci à tous. C’est la vie, le plus important reste la santé ».