Mercato - RC Lens : Le divorce qui régale l’OL !

Pierrick Levallet

Dans les dernières heures du mercato estival, l’OL a réussi à mettre la main sur Martin Satriano. Revenu d’une grave blessure au genou, l’international uruguayen n’était plus vraiment désiré au RC Lens. L’échec de la greffe avec Pierre Sage a poussé l’attaquant de 24 ans à rejoindre le club rhodanien cet été.

Dans une situation financière catastrophique, l’OL a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments. Paulo Fonseca a notamment perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze cet été. Dans la foulée, le club rhodanien a recruté Martin Satriano dans les ultimes heures du mercato estival.

Pierre Sage a poussé Satriano vers la sortie Il faut dire que l’international uruguayen n’était plus spécialement désiré du côté du RC Lens. Comme le rapporte L’Equipe, la greffe technico-tactique n’a pas pris avec Pierre Sage. L’attaquant de 24 ans peinait à appliquer les consignes du coach des Sang et Or. Le club artésien s’est ainsi résolu à se séparer de Martin Satriano, qui a débarqué en prêt avec option d’achat à l’OL.