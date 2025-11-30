Mercato - RC Lens : Le divorce qui régale l’OL !

Dans les dernières heures du mercato estival, l’OL a réussi à mettre la main sur Martin Satriano. Revenu d’une grave blessure au genou, l’international uruguayen n’était plus vraiment désiré au RC Lens. L’échec de la greffe avec Pierre Sage a poussé l’attaquant de 24 ans à rejoindre le club rhodanien cet été.
Dans une situation financière catastrophique, l’OL a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments. Paulo Fonseca a notamment perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze cet été. Dans la foulée, le club rhodanien a recruté Martin Satriano dans les ultimes heures du mercato estival.
Pierre Sage a poussé Satriano vers la sortie
Il faut dire que l’international uruguayen n’était plus spécialement désiré du côté du RC Lens. Comme le rapporte L’Equipe, la greffe technico-tactique n’a pas pris avec Pierre Sage. L’attaquant de 24 ans peinait à appliquer les consignes du coach des Sang et Or. Le club artésien s’est ainsi résolu à se séparer de Martin Satriano, qui a débarqué en prêt avec option d’achat à l’OL.
Paulo Fonseca est encore optimiste pour lui
Pour le moment, le bilan de l’ancien de l’Inter Milan est assez maigre. Martin Satriano n’a marqué qu’un seul but sur ses 12 rencontres toutes compétitions confondues. Paulo Fonseca continue toutefois de lui faire confiance et s’est même montré plutôt optimiste en conférence de presse ce samedi. À voir maintenant si l’attaquant de l’OL saura lui rendre, pourquoi pas ce dimanche contre le FC Nantes.