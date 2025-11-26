OL - Lacazette : Le terrible aveu sur son départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois ans après son retour, Alexandre Lacazette a décidé de quitter l’OL à la fin de son contrat l’été dernier pour rejoindre le Neom FC, en Arabie Saoudite. Un choix que comprend son ancien coéquipier Samuel Umtiti, qui estime que les deux dernières saisons de Lyon ont épuisé l’attaquant âgé de 34 ans.

Cette fois-ci, c’est vraiment terminé. Revenu à l’été 2022 après cinq saisons passées à Arsenal, Alexandre Lacazette a définitivement mis un terme à son aventure à l’OL l’été dernier. En fin de contrat et désormais âgé de 34 ans, l’attaquant a décidé de répondre aux sirènes de l’Arabie Saoudite et s’est engagé avec le Neom FC.

« Il a été présent sur les deux dernières saisons, alors que ça n’avait pas été très facile pour le club » Un retour qui restera une réussite, mais qui n’a pas été de tout repos, avec une succession d’entraîneurs et les déboires de John Textor. Samuel Umtiti comprend qu’Alexandre Lacazette ait eu envie de partir, probablement épuisé par tout ce qu’il se passait à l’OL.