OL - Transfert de Lacazette : C'est signé, le grand projet qui change tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Alexandre Lacazette a été contraint de quitter l'OL où son contrat prenait fin, et il a donc rejoint Neom SC en Arabie Saoudite. Un projet colossal sous l'impulsion de Christophe Galtier, qui a accepté de signer avec le promu en Saudi Pro League avant d'attirer Alexandre Lacazette.

Cet été, Neom SC, promu en Saudi Pro League, était l'un des clubs les plus actifs durant le mercato a notamment largement pioché en Ligue 1 à l'image des transferts de Nathan Zézé (FC Nantes), Saïmon Bouabré (AS Monaco) ou encore Amadou Koné (Reims), mais également Alexandre Lacazette, arrivé libre en provenance de l'OL. Il faut dire que c'est Christophe Galtier qui est devenu l'entraîneur de Neom SC. Et ce dernier raconte la façon dont il a été convaincu de signer.

Galtier, l'architecte du projet qui a convaincu Lacazette « J'aurais pu rester à Doha. Mais on m'a présenté ce projet il y a plusieurs mois. Personne ne savait que j'allais signer et j'ai pris ma décision seul, sur un plan purement professionnel, même si j'en ai parlé avec ma famille », confie l'ancien entraîneur du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.