OL - Transfert de Lacazette : C'est signé, le grand projet qui change tout !

Cet été, Alexandre Lacazette a été contraint de quitter l'OL où son contrat prenait fin, et il a donc rejoint Neom SC en Arabie Saoudite. Un projet colossal sous l'impulsion de Christophe Galtier, qui a accepté de signer avec le promu en Saudi Pro League avant d'attirer Alexandre Lacazette.
Cet été, Neom SC, promu en Saudi Pro League, était l'un des clubs les plus actifs durant le mercato a notamment largement pioché en Ligue 1 à l'image des transferts de Nathan Zézé (FC Nantes), Saïmon Bouabré (AS Monaco) ou encore Amadou Koné (Reims), mais également Alexandre Lacazette, arrivé libre en provenance de l'OL. Il faut dire que c'est Christophe Galtier qui est devenu l'entraîneur de Neom SC. Et ce dernier raconte la façon dont il a été convaincu de signer.
Galtier, l'architecte du projet qui a convaincu Lacazette
« J'aurais pu rester à Doha. Mais on m'a présenté ce projet il y a plusieurs mois. Personne ne savait que j'allais signer et j'ai pris ma décision seul, sur un plan purement professionnel, même si j'en ai parlé avec ma famille », confie l'ancien entraîneur du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.
«Personne ne savait que j'allais signer»
« Cette feuille blanche m'a attiré. Le cœur de ce projet, c'est d'aller à l'opposé de ce qui a pu se faire il y a quelques années : aller chercher et convaincre de jeunes joueurs à fort potentiel de venir ici, d'être performants et de pouvoir retourner ensuite en Europe », ajoute Christophe Galtier.