Transfert de dernière minute : L’OL a trouvé son nouveau Lacazette ?

Pierrick Levallet

Cet été, l’OL a connu un mercato particulier. Ennuyé par de sérieux soucis économiques, le club rhodanien a été contraint de se séparer de ses meilleurs éléments. Alexandre Lacazette a notamment quitté la formation lyonnaise après l’expiration de son contrat. Pour le remplacer, l’OL a misé sur Martin Satriano, que le vestiaire est ravi d’avoir vu débarquer.

L’OL a connu un mercato assez spécial cet été. Un temps menacé par une rétrogradation en Ligue 2 en raison de ses soucis financiers, le club rhodanien a finalement échappé au pire. La formation olympienne a néanmoins été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments afin d’alléger sa masse salariale et renflouer ses caisses.

Intertitre 2 C’est dans cette optique qu’Alexandre Lacazette a quitté le navire. En fin de contrat, l’attaquant de 34 ans n’a pas prolongé à l’OL et a signé libre au Neom SC en Arabie Saoudite. Pour le remplacer, les dirigeants lyonnais sont allés chercher Martin Satriano dans les ultimes heures du mercato. L’Uruguayen a débarqué en prêt payant (1M€) assorti d’une option d’achat de 5M€, auxquels pourront s’ajouter 1M€ de bonus. Le vestiaire de l’OL est d’ailleurs ravi de pouvoir compter sur lui.